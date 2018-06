M5S, tra sgambetti e invidie non scatta il mutuo soccorso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PARTITAROMA C'era una volta la geometrica potenza dello Tsunami Tour grillino. Ora c'è la rassegnata impotenza M5S davanti allo Tsunami Stadium. E si salvi chi può. Ognuno va per sé, e tutti contro tutti, al tempo della tempesta che investe i pentastellati. E come nella Tempesta scespiriana ognuno di loro, Di Maio, la Raggi e gli altri, sembra sprofondato in questo mood che non è certo all'insegna del mutuo soccorso: «Ora i miei incantesimi si sono spenti, la forza che possiedo è solo mia, ed è poca». Perciò la Raggi parla come...