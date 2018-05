«M5S-Lega? Spero stop» Poi Berlusconi ci ripensa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA «Speriamo che quei due non vadano avanti perché mettono la patrimoniale». Questa la frase pronunciata da Silvio Berlusconi nel corso di una sua visita alla mostra mercato Amart a Milano. Poi, però, in serata, arriva la smentita: «Il presidente non ha mai pronunciato quella frase e non corrisponde al suo pensiero».Di sicuro c'è che al momento Forza Italia è divisa: ci sono alcuni peones (pochi) eletti nell'uninominale al Nord che vorrebbero votare sì alla fiducia sul governo M5s-Lega, c'è un'ala che preferirebbe...