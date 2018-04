M5S: il leghista urla agli immigrati, ma assente a Bruxelles

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CINQUE STELLEPORDENONE «Sono stanco di anni di parole vuote, stanco di inutili appelli e di false promesse: voglio fatti e mi auguro di essere il primo ad avere la possibilità di poterli attuare». Il capolista del M5S di Pordenone Mauro Capozzella non lancia un vero e proprio appello al voto. Il suo è un auspicio. «Voglio caricare - sostiene Capozzella - su un furgone tutti gli attuali e i precedenti assessori regionali e consiglieri e far fare loro il giro delle vuotissime zone industriali della ex provincia di Pordenone: Spilimbergo,...