M5S alla Francia: la Tav non serve Altolà della Lega `

IL CASO ROMA Poteva bastare una frase a mettere d'accordo i due litiganti e oggi alleati a trovare la quadra sulla Torino-Lione? No. Ieri infatti Laura Castelli, la deputata M5S che ha scritto il contratto con la Lega, ha partecipato alla marcia di protesta nella Val Susa come se niente fosse. Come se Lega e Movimento non stessero per andare al governo insieme e come se non si fosse mai votato un programma di governo comune che sulla Tav si limita a parlare di «ridiscussione». La Lega non ne vuole il blocco o la sospensione, e ha fatto...