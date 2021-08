Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INIZIATIVAAGORDO Dopo il lunch-box, per i dipendenti privi di green pass, in Luxottica è tempo di tendone dove consumarlo: nel quartier generale in Valcozzena da ieri è operativo un capannone che al proprio interno ospita tavoli e panche. E tra i lavoratori scoppia la polemica. Da una parte chi, privo della documentazione necessaria per mangiare in mensa, si sente ghettizzato; dall'altra chi invece loda i vertici aziendali per aver dato...