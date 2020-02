IN AZIENDA

AGORDO/SEDICO Da un mese Luxottica ha deciso di bloccare tutte le trasferte da e verso la Cina e Hong Kong. Ora, in accordo con le indicazioni del Ministero della Salute, dell'Istituto Superiore di Sanità e di tutte le autorità coinvolte, il gigante dell'occhiale ha ulteriormente intensificato le misure di controllo e prevenzione per contrastare la diffusione del coronavirus. Lo scopo? «Contribuire alle misure di contenimento e prevenzione messe in atto a livello nazionale e locale» si legge in una comunicazione ricevuta da tutti i dipendenti. Oltre a ricordare alcune buone regole e pratiche di comportamento, Luxottica ha deciso di promuovere in tutte le forme lo smart working, cioè modalità di lavoro più flessibili che in questo caso vuol dire anche telelavoro, cioè da casa. In prima battuta l'azienda lo aveva indicato per tutti i dipendenti della sede di Milano e per le persone provenienti da una serie di Comuni lombardi e veneti, quelli cioè all'interno della zona delimitata dal rischio contagio; ma nelle comunicazioni interne, domenica essa è stata estesa anche per la sede di Agordo. «Se qualcuno, pur stando bene, è in casa con persone con febbre influenza o altro questa la nota fatte pervenire - è pregato di stare a casa. Se possibile si lavorerà in smart working». A Milano, addirittura, è stato tolto il limite del numero di giorni disponibili al mese per questa modalità di lavoro.

LE TRASFERTE

Luxottica ha invitato tutti i dipendenti ad evitare gli spostamenti tra le sedi italiane dell'azienda e anche le trasferte da e per l'Italia. «Saranno ammesse solo le trasferte strettamente necessarie e concordate con il proprio responsabile». Contestualmente i dipendenti sono stati invitati a ricorrere ove possibile al telefono, a video chiamate o strumenti informatici. Allo stesso modo sono sospese anche le trasferte dall'Italia all'estero per missioni OneSight, il noto progetto con cui Luxottica collabora con organizzazioni sanitarie locali, governi, distretti scolastici, medici e volontari per offrire il suo aiuto a oltre 9 milioni di persone in 46 paesi. In via precauzionale Luxottica, si diceva, aveva già deciso di bloccare nell'ultimo mese tutte le trasferte da e verso la Cina e Hong Kong. E i dipendenti in trasferta e quelli espatriati che rientrano nel Paese di origine da queste sedi, devono lavorare in smart working da casa per 15 giorni. I viaggi con meta Singapore al momento sono sospesi fino al 3 marzo.

BLOCCO IN INGRESSO

Per le prossime settimane, e comunque fino a nuove indicazioni aziendali, a consulenti e fornitori non sarà consentito l'accesso alle sedi italiane di Luxottica. E mentre l'azienda assicura che continuerà a monitorare la situazione con il primo obiettivo di tutelare la salute di tutti i suoi dipendenti, essa, in tutte le sedi a titolo precauzionale e per offrire un servizio di maggior tutela a tutti i dipendenti, «ha deciso di rafforzare nei prossimi giorni il servizio interno di infermeria e supporto medico». Intanto ieri è stato rafforzato anche il servizio di ascolto e di supporto alla persona, attivo tutti i giorni a tutte le ore, con personale esperto che risponde al numero verde 800386330.

Giovanni Santin

