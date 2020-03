IL SERVIZIO

AGORDO Lo stabilimento della Luxottica chiude, ma continua a preparare i pasti a domicilio. Accade nell'Agordino dove Asca (Azienda speciale consortile agordina) lo scorso settembre aveva firmato una convenzione con il colosso dell'occhiale proprio per garantire questo servizio. Servizio che, anziché diminuire viste le difficoltà legate all'emergenza Coronavirus, ha invece ulteriormente aumento la fornitura. Con numeri molto importanti.

Nelle ultime settimane, infatti, oltre al servizio di assistenza domiciliare che procede regolarmente con tutte le cautele del caso, si sono anche potenziati i pasti a domicilio confezionati da Luxottica, settanta in tutto; ad essi va aggiunta la decina fornita dalla Casa di riposo di Livinallongo: ottanta in totale per un territorio che conta meno di 19.000 abitanti, sparsi in 16 comuni. E proprio perché le richieste aumentano e il servizio si sta progressivamente sviluppando, Asca ha assunto per alcune ore una persona che affianca i volontari, dopo aver riorganizzato i percorsi insieme ai dirigenti del Gav (Gruppo assistenza volontaria) per rispondere tempestivamente e al meglio alle nuove richieste. I pasti vengono consegnati ad anziani e disabili dai volontari del Gav, ma anche dall'Auser El Broi, l'Auser Val Biois, Falcade e Vallada e dal personale di Asca e del Comune di Gosaldo.

Un ulteriore dato positivo arriva dagli operatori socio sanitari che effettuano a domicilio interventi specifici e mirati e possono essere considerati le sentinelle del territorio: essi raccontano che gli anziani, dopo un primo periodo di preoccupazione, ora appaiono molto più sereni e tranquilli.



