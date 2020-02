LE PRECAUZIONI

AGORDO Nel bel mezzo dell'emergenza, giovedì sera sulla piazzola dedicata all'atterraggio degli elicotteri interna allo stabilimento di Luxottica di Agordo, è atterrato il patron Leonardo Del Vecchio. Un arrivo inaspettato anche perché nei giorni scorsi negli uffici agordini del colosso dell'occhiale era stato preparato del materiale da presentargli in un incontro in calendario per lunedì. Ieri mattina, tuttavia, del presidente non c'era più alcuna traccia. Intanto Luxottica continua a muoversi anche sul fronte Coronavirus, in ottemperanza al decreto del governo e per contribuire a bloccarne la diffusione. Ieri e giovedì, per esempio, nella mensa aziendale i dipendenti hanno trovato posate e bicchieri di plastica, cioè usa e getta. E nonostante le ragioni siano ben note a tutti, più di qualcuno ha storto il naso pensando al consumo di plastica. Ma, d'altra parte, erano state proprio le Rsu aziendali a chiedere di introdurre in mensa le posate e i bicchieri monouso. E sempre in mensa sono stati installati anche dei distributori di gel per le mani. La settimana si era aperta sullo stesso tema. Con i vertici dell'azienda che avevano incontrato le rappresentanze sindacali. Oltre ad aver comunicato le decisioni assunte per rispondere e corrispondere alle limitazioni imposte dal decreto legge del Governo datato sabato scorso, Luxottica ha anche informato le Rsu delle misure interne prese per emarginare il problema in azienda: la riduzione delle trasferte nazionali e internazionali del personale, con il contestuale utilizzo degli strumenti di video conferenza. Per lo stesso motivo è stato anche rafforzato il filtro d'ingresso agli stabilimenti da parte di fornitori, consulenti e visitatori. E nel frattempo nei reparti e negli uffici sono state aumentate tutte le procedure di igiene e pulizia dei servizi igienici. In accordo e collaborazione con le ditte titolari, il processo di sanificazione ha interessato anche le navette ed in genere i mezzi che trasportano sino ai diversi stabilimenti Luxottica le maestranze. Sempre nel corso dell'incontro fra Azienda e Rsu, sono state chieste azioni di sostegno alle persone eventualmente colpite da patologie ricollegabili al quadro clinico del Coronavirus. Anche per questo Luxottica ha deciso di rafforzare il servizio di ascolto e supporto alla persona attivo tutti i giorni della settimana per 24 ore al giorno (numero verde gratuito 800386330), aprendo una finestra dedicata al Coronavirus e dando la possibilità a chiunque ne senta il bisogno di parlare con un esperto.

Giovanni Santin

