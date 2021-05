Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

AZIENDEBELLUNO «Comunicaci fin da ora il tuo interesse a partecipare all'eventuale campagna di vaccinazione in azienda, per farci trovare pronti quando potremo cominciare». Luxottica conferma la posizione di leadership nel panorama delle aziende bellunesi (e non solo). Da subito in prima linea nella gestione dell'emergenza da covid-19 - ad esempio con l'esecuzione dei tamponi attraverso unità mobili - il colosso dell'occhialeria dimostra...