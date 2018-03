LUTTO NELLO SPORT TREVISO Hi Fly ha smesso di volare. Il sorriso di Henry Williams

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LUTTO NELLO SPORTTREVISO Hi Fly ha smesso di volare. Il sorriso di Henry Williams si è spento per sempre a 47 anni in una triste serata di fine inverno, gelando i tanti tifosi che grazie alle sue gesta sul parquet si erano appassionati alla pallacanestro. A fermarlo non un infortunio o un fallo ma un male. Subdolo, spietato.LE TERAPIEUna rara forma di disfunzione renale riscontratagli nel 2009 lo aveva obbligato a spendere tutto il suo denaro in costose cure e nell'acquisto di una macchina per la dialisi. Otto ore di terapia giornaliera,...