LUTTO NELLO SPORT

CHIOGGIA E' venuto a mancare ieri mattina all'ospedale di Dolo, dove era ricoverato da oltre un mese, Eros Seda, l'ex portiere di Venezia, Union Clodiasottomarina e Dolo. Avrebbe compiuto 74 anni a novembre ma, nonostante un fisico atletico e una sola problematica di salute collegata all'ipertensione, Eros non ce l'ha fatta a sconfiggere il coronavirus che lo aveva costretto a farsi intubare.

LA CARRIERA

Abitava a Valli, frazione di Chioggia e, risultato positivo al tampone, era stato ricoverato nella città rivierasca, che Eros conosceva molto bene avendo disputato 4 campionati con la maglia della squadra locale. Persona conosciuta e apprezzata non solo a Chioggia ma anche a Venezia, è stato l'unico giocatore della storia calcistica chioggiotta ad aver vestito la maglia del Clodia, del Sottomarina Lido e dell'Union Clodiasottomarina. Nel 1999 era stato allenatore del Sottomarina Santo Spirito di seconda categoria, togliendosi la soddisfazione di giocare anche un paio di partite con un'altra compagine cittadina.

La sua carriera era iniziata con il Clodia, dopo che si era messo in luce all'oratorio salesiano tra i ragazzi di don Italo e nella squadra amatoriale del Ballarin Caffè Roma, allestita da Iginio Ballarin fratello di Aldo e Dino. Già a 16 anni l'approdo in prima squadra: «Si vedeva che era un predestinato - dice Santo Gallimberti, compagno di squadra a Chioggia - e infatti poco dopo andò a Venezia. Era una persona stupenda». Con i colori neroverdi giocò una stagione con la Primavera prima di fare il ritorno a Chioggia per preparare un salto prestigioso, addirittura in serie A con la Roma. Con i giallorossi di Oronzo Pugliese giocò però solo in Coppa Italia e, chiuso da Pizzaballa e Ginulfi, terminò l'esperienza con 5 sole apparizioni in panchina. Nella sua città stava intanto iniziando la grande scalata del Sottomarina Lido, la cui porta viene difesa da Seda in serie C, prima di vedersi preferire Bubacco. Da lì il trasferimento a Pontedera, sempre in C, e poi il ritorno a Venezia dove giocherà 5 campionati di serie C da grande protagonista.

LA FAMIGLIA

Seda lascia la moglie e il figlio Matteo: «Siamo molto colpiti dall'affetto di tante persone che ci stanno contattando, e rammaricati per l'impossibilità di salutarlo come avrebbe meritato - ci dice Matteo con un fil di voce - mio papà era molto amato a Venezia ed era orgoglioso di sentirsi dire dai vecchi tifosi neroverdi che lui rappresentata una delle poche bandiere storiche. Quando tornavamo al Penzo non mancava di passare dei minuti vicino alla recinzione, a quella porta che lui aveva difeso non solo mettendoci le radici ma anche lasciandoci il cuore: amava tantissimo Venezia. Lo potremo salutare solo in pochi ma mi auguro che mio figlio possa sentire nominare ancora allo stadio di Venezia il nome di suo nonno». Dopo la parentesi neroverde Eros aveva risposto alla chiamata del concittadino Romolo Camuffo disputando 4 campionati a Dolo prima di ritornare a Chioggia per due stagioni con la maglia dell'Union C.S a partire dal 1981.

Poi la carriera da allenatore, piena di soddisfazioni soprattutto dal punto di vista umano: «E' stato il mio mister a Contarina in Eccellenza, a Corte e a Sottomarina - racconta Alessio Pizzinato - e oltre alle caratteristiche tattiche notevoli, sapeva diventare subito un punto di riferimento per i giocatori. Era una persona dalla bontà infinita». Ad inizio millennio in un sondaggio radiofonico era stato votato come miglior portiere chioggiotto di tutti i tempi. Ultimamente si teneva in forma collaborando con lo United Futsal Valli ed era uno dei punti di riferimento della sagra paesana.

Marco Lanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

