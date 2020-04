Lutto a San Pietro di Barbozza per la morte di Carmen Pederiva, 88 anni, seconda vittima del nuovo coronavirus nel comune di Valdobbiadene dopo il maestro di sci Silvio Baratto. L'anziana per molti anni era stata una delle anime del patronato parrocchiale. «Era stata molto attiva nelle attività ricreative del patronato» ricorda il parroco don Romeo Penon che impartirà la benedizione sul feretro dell'88enne non potendo celebrare il funerale. Per molti anni la signora Pederiva, fino a quando la salute glielo ha permesso, aveva cresciuto generazioni di ragazzi che frequentavano, dopo il catechismo, il grest o la messa, il patronato luogo di aggregazione e dove potevano giocare. «Sempre sorridente e gentile, una cara persona davvero» il ricordo del sindaco Luciano Fregonese che abita proprio vicino alla signora. Vedova Corrent, l'88enne è deceduta martedì in ospedale a Castelfranco. Il coronavirus ha minato il suo fisico già provato da altre patologie. Lascia i figli Giovanni Battista e Renata.

Il Covid19 miete un'altra vittima anche nell'opitergino-mottense. Martedì mattina si è spento in ospedale a Vittorio Veneto Lino Brentegani, 84 anni. Stimato e benvoluto da tutti, per il suo lavoro di idraulico era conosciuto non solo a Gorgo al Monticano, dove abitava con la famiglia, ma in tutto il circondario. Dopo la conclusione dell'attività lavorativa si godeva la pensione circondato dai familiari. Negli ultimi giorni le sue condizioni di salute sono peggiorate e martedì purtroppo è avvenuto il decesso nel nosocomio vittoriese. Lino Brentegani lascia la moglie Giovanna e due figli. Paolo, per anni ha gestito un noto bar a Pordenone, è podista e maratoneta. Per questo la notizia ha scosso anche i tanti amici della società Atletica Mottense. Mentre la figlia Thelma vive in provincia di Pordenone. Lascia anche una sorella e tanti nipotini. L'ultimo saluto a Brentegani sarà dato oggi pomeriggio con la benedizione nel cimitero di Gorgo.

Claudia Borsoi

Gianandrea Rorato

