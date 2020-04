LUTTO IN DUE COMUNI

SAN MICHELE Non ce l'ha fatta Jacopo Tonero, che da tre settimane stava lottando contro il coronavirus. Il micidiale virus lo ha debilitato fino alla tragica fine. Cinquant'anni compiuti lo scorso 10 aprile, lo aspettavano a casa, a Bibione, per quella festa di compleanno che non ci sarà. «Jacopone, come lo chiamavamo noi, aveva contratto il Covid-19 circa 3 settimane fa - racconta l'amico Tiziano Bozzetto, presidente della Pro loco di Bibione - e ci siamo sempre mandati messaggi fino all'8 aprile. Gli davo forza e lui sperava di tornare a casa. C'è stato anche un momento in cui la situazione sembrava fosse migliorata, poi invece il quadro clinico è peggiorato». Jacopo Tonero è stato quindi trasferito dall'ospedale di Jesolo a quello dell'Angelo di Mestre, ma nonostante le cure per lui non c'è stato niente da fare.

Un dolore devastante per la famiglia, con la moglie Patrizia che è stata dimessa dall'ospedale di Jesolo dopo un primo test positivo al coronavirus. Il figlio Alessandro, quattordicenne, sperava di riabbracciare entrambi i genitori: «Lascia un vuoto immenso - racconta il parroco di Bibione, don Andrea Vena - Jacopo era attivo in parrocchia nel Gruppo teatrale e sempre presente ai campi scuola». Lascia nel dolore anche i genitori e i fratello Sebastiano, Michele, stimato architetto a Portogruaro, e Filippo, da sempre attivo in politica con Forza Italia.

Ed è profondo il cordoglio anche tra i dipendenti del Municipio di Caorle e i membri della giunta comunale: Tonero era uno degli storici dipendenti del Comune di Caorle. Fu assunto nel gennaio del 1999 e impiegato all'ufficio Ragioneria. Successivamente, le sue competenze tecniche gli permisero di diventare responsabile dell'ufficio informatizzazione del Comune, incarico che svolgeva con competenza e professionalità, come ha ricordato il sindaco Luciano Striuli in un post sul suo profilo Facebook con il quale ha porto le condoglianze alla famiglia: «Noi tutti lo ricorderemo per la sua grande competenza lavorativa. Jacopo lascia in tutti noi un vuoto umano e professionale incolmabile. Ciao Jacopo», ha scritto il primo cittadino. «La morte di Jacopo ci ha colpiti profondamente ha detto il vicesindaco Giovanni Comisso Era un dipendente serio, professionale, affidabile, tranquillo, pronto a sorridere e a scambiare una battuta. Per questo era ben voluto da tutto il personale del Comune. Siamo vicini alla famiglia di Jacopo».

Marco Corazza

Riccardo Coppo

