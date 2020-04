IL CORDOGLIO

ISTRANA Nord e sud uniti nel dolore, il coronavirus si è portato via il maresciallo buono. Un grande vuoto quello lasciato da Francesco Erbì, 68 anni, originario di Gesturi, un paese di 1200 abitanti nel cuore della Sardegna ma migrato da numerosi anni nella cittadina trevigiana di Istrana, dove fino al 1998 ha lavorato all'interno della base militare come maresciallo specialista alle telecomunicazioni e dove ha costruito una famiglia con la moglie Eda Gasparini e i figli Ermanno e Leonardo. Non aveva patologie pregresse, eppure il coronavirus non gli ha lasciato scampo. Positivo al tampone due settimane fa, Erbì è stato ricoverato nel reparto dedicato al Covid 19 nell'ospedale Ca' Foncello di Treviso, ma non aveva mostrato segnali di gravità tanto che, fino allo scorso martedì, era anche riuscito a parlare al telefono con la moglie e gli amici più stretti.

LE TELEFONATE

Un modo anche per ingannare il tempo in quelle giornate ospedaliere che gli sembravano essere infinite. Lui voleva tornare a casa e al telefono con gli amici scherzava, raccontando di essere stanco e di voler tornare alla sua vita di sempre fatta di uscite, chiacchierate, giocate a carte al bar e sul divano a fare il tifo per il suo Cagliari. Ma le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate fino a richiedere un aiuto per la respirazione e il trasferimento nel reparto di terapia intensiva. Alle prime luci di ieri i suoi polmoni hanno ceduto e Francesco Erbì si è spento. Non è ancora chiaro dove il maresciallo in pensione abbia contratto il coronavirus ma qualche settimana prima dell'infezione si era recato insieme ad altri al Ca' Foncello per andare a trovare in un reparto non Covid 19, un amico poi venuto a mancare. «Potrebbe essere che si sia infettato lì ipotizza l'amico e collega Alessandro Di Luca . Francesco stava bene, non aveva patologie importanti e anche quando l'ho sentito al telefono lo scorso martedì mi sembrava stesse bene. Poi la situazione è peggiorata tutta in un momento ed ora lui non c'è più».

IL RICORDO

In tanti lo conoscevano. Nel suo paese natale, Gesturi, Francesco aveva continuato a coltivare le sue amicizie d'infanzia e, appena possibile, andava a trovarli tanto che, anche il primo cittadino Edilberto Cocco ha commentato la sua scomparsa con parole di grande affetto. «Un nuovo dolore lontano ma così vicino ha colpito la nostra comunità ha scritto Cocco sul suo profilo Facebook Francesco era molto legato a Gesturi, a settembre sarebbe dovuto tornare per un breve periodo di ferie. Noi non lo dimenticheremo». Ma anche a Istrana, Francesco aveva trovato il modo di farsi voler bene da tutti. «Lui era la persona che chiamavi quando avevi bisogno di un amico afferma Alessandro Di Luca Era sempre disponibile e molto impegnato per dare una mano a chi aveva bisogno». La sua vocazione all'aiuto, Erbì l'aveva messa anche a disposizione di chi non conosceva aiutando nel mondo del volontariato anche ospedaliero per portare conforto. «Era una persona su cui si poteva contare» sottolinea Di Luca.

Lucia Russo

