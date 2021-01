LUTTI OVUNQUE

VENEZIA Storie comuni, vite spezzate all'improvviso.

Il virus torna colpire a Mirano: ieri il Covid si è portato via Egidio Novello, di Campocroce, per quarant'anni maestro elementare in paese, molto amato da generazioni di alunni anche dopo la pensione. Avrebbe compiuto 91 anni il prossimo mese e fino alla fine di novembre era in ottima forma. Nella sua carriera ha insegnato all'allora scuola elementare Duca d'Aosta, poi chiusa e ora sede della protezione civile. «Ha sempre amato la scuola - lo ricordano i figli - ed era a sua volta amato dai tanti alunni a cui sapeva trasmettere la passione per la cultura e valori come la solidarietà e il rispetto degli altri. Ha mantenuto fino alla fine un'apertura mentale e una curiosità davvero rare per l'attualità, la politica, la storia, la cultura». Per tanti anni Novello ha organizzato viaggi per adulti preparandosi al ruolo di cicerone con studio meticoloso e approfondito, facendosi apprezzare anche per la sua innata capacità di coinvolgere e divertire. Ha svolto attività di volontariato per molti anni in ospedale e nella scuola.

Piange anche Pramaggiore che ha perso Luciano Poles, morto a 86 anni all'ospedale di Jesolo. Probabilmente ha influito la patologia oncologica di cui soffriva, ma il Covid ha giocato un ruolo importante negli ultimi istanti della sua vita. Persona esemplare per la sua disponibilità e altruismo volontario espressi concretamente nel suo impegno civile, politico, culturale e sociale. Uomo di sinistra, che a 10 anni ha assistito all'eccidio nazifascista dei Martiri Belfiore, riamandone colpito in modo indelebile. Una formazione civica e politica in cui ha influito in modo determinante il suocero, il partigiano Sante Tonon. Militante del Partito comunista prima e poi del Pd, è stato consigliere comunale dal 1970 al 1990. «Per tutti - lo ricorda il sindaco Fausto Pivetta in una nota scritta - è stato testimone di generosità, disponibilità e impegno civico».

A Mira non si ferma l'emergenza sanitaria. Tra i decessi per Covid c'è anche Paolo Casti, 72 anni, operaio a Porto Marghera. Sempre in questi giorni è mancata Maria Sarto, conosciuta da tutti come Vittorina, 88 anni, e mamma dell'ex consigliere comunale Andrea Patron.

Lutti anche nel Portogruarese, dove si registrano tre vittime: Luciano Bellomo, 76 anni; Luigi Pettovel (94) e Angela Corazza, (96), mamma dell'ex consigliere comunale a Portogruaro Dino Filippi. Bellomo, che viveva a Lugugnana di Portogruaro con la famiglia, ex piastrellista molto stimato nella zona, non aveva particolari problematiche fino a quando non ha contratto il virus. La situazione è presto peggiorata, tanto da dover essere trasferito all'ospedale di Jesolo.

Aveva 94 anni invece Lugi Pettovel di Villanova di Fossalta di Portogruaro, spirato all'ospedale di Jesolo dove era stato ricoverato dopo aver contratto il coronavirus. Lascia la moglie Ida, i figli Ennio con Lidia e Regina con Antonio, il nipote Radames con Monica, gli amatissimi pronipoti Nicole e Mattia. Domani, invece, alle 15.30, sarà celebrato il funerale di Angela Corazza nella chiesa parrocchiale Beata Maria Vergine Regina a Portogruaro. Dopo due giorni di positività al nemico invisibile, per la 96enne non c'è stato niente da fare. Lascia i figli Dino, già consigliere comunale, Danilo e Denis con i nipoti Laura, Alessandro e Federica e i pronipoti Tommaso, Emma e Nina.

(Hanno collaborato Filippo De Gaspari, Maurizio Marcon, Luisa Giantin e Marco Corazza)

