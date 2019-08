Lunghi lavori sul ponte, Romea senza vie di fuga

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CHIOGGIACode chilometriche di qua e di là del ponte translagunare, turisti e vacanzieri imbottigliati per decine di minuti, pendolari prigionieri dei mezzi pubblici che sono arrivati al lavoro in ritardo e una tempesta di messaggi sulle pagine social a segnalare il blocco, cercare vie alternative e, soprattutto, a chiedersi cosa stava succedendo.E' stata una mattinata difficile, quella di venerdì, per chi transitava sulla Romea, davanti a Chioggia, ma anche una mattinata che potrebbe ripetersi altre volte da qui al 20 dicembre, senza...