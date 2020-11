LA PREVENZIONE

SAN DONA' Cresce il numero di persone che vuole sottoporsi al tampone a San Donà: tutti i giorni si formano lunghe code davanti alla struttura dell'Ulss 4 in via Girardi, e c'è chi ha aspettato anche più di due ore prima di potersi sottoporre allo screening. Il Comune e l'Ulss 4 stanno correndo ai ripari, tanto che si sta valutando l'ipotesi di spostare i test alla vicina Casa delle associazioni di via Svezia, di proprietà del Comune.

L'azienda sanitaria conferma che le verifiche relative alla positività hanno generato un enorme lavoro per il personale del dipartimento di prevenzione: 1.969 tamponi sono stati eseguiti nell'ultima settimana su studenti, docenti e personale scolastico. Il monitoraggio ha consentito di rilevare 27 contagi, tra i contatti diretti. E nella struttura di via Girardi non sono mancate anche le lamentele dovute al comportamento di alcuni studenti delle scuole superiori in coda. Nel pomeriggio di martedì scorso alcuni cittadini, in attesa di fare il test rapido o il tampone, hanno protestato per il comportamento rischioso di giovani che erano in attesa del test, noncuranti delle norme riguardanti il distanziamento. Comportamenti, questi, segnalati all'Azienda sanitaria e al Comune. Gli studenti sono stati più volte richiamati a mantenere le distanze dal personale dall'Ulss 4 e dai genitori. Anche se le raccomandazioni non sempre sono state ascoltate.

Il Comune, dunque, sta valutando la possibilità di mettere a disposizione la Casa delle associazioni dove hanno sede numerosi gruppi di volontariato, culturali, artistici, sportivi, alcuni dei quali nel frattempo sono stati messi in allerta. Nell'edificio comunale, infatti, hanno sede Acat Basso Piave, Aitsam; Andos Veneto orientale, Vip Venezia, progetto Cernobyl, diabetici del Basso Piave, Associazione nazionale bersaglieri, circolo Segattini, Comitato d'intesa delle associazioni combattentistiche, Gruppo micologico, Magicabike, circolo filatelico, Fidapa, Libera Caccia, Condivivendo, Vivilabici, il comitato civico di Fiorentina. Già ieri mattina alcuni dei referenti delle associazioni si sono recati nella struttura per capire se sarà possibile conciliare le attività associative con le esigenze sanitarie, anche se non è certo se sarà quello l'edificio destinato ad ospitare i test. Il sindaco Andrea Cereser spiega che «su questa possibilità il Comune si sta confrontando con l'azienda sanitaria, in previsione di un aumento del numero la struttura di via Girardi non sarebbe sufficiente. Quindi l'Ulss ci ha chiesto di individuare un altro ambiente». La Casa delle associazioni era già stata presa in considerazione dal Comune per i vaccini antiinfluenzali, anche se i medici di famiglia hanno preferito usare i propri ambulatori.

