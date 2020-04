LUNGA AGONIA

SAN STINO Lacrime e cordoglio a San Stino per la prima vittima del coronavirus. Diego Cusin è morto a 57 anni la sera di sabato santo all'ospedale di Jesolo. Il prossimo mese di giugno avrebbe compiuto 58 anni. Era autotrasportatore. Sposato con Cinzia, Nicola è il figlio. Tra i primi sanstinesi ad essere contagiato dal Covid-19, Diego accusò ad inizio marzo i sintomi della malattia. È seguito il ricovero all'ospedale di Jesolo, attrezzato per far fronte a questa pandemia. Con l'aiuto dei medici e del personale sanitario, per un mese ha lottato per vincere la sua guerra sul virus. Con il passare dei giorni, purtroppo, il quadro clinico ha ridotto la speranza che Diego potesse uscire dall'incubo. Per tutta la durata della degenza in ospedale, i familiari hanno ricevuto il sostegno e la solidarietà di tanti amici e conoscenti. Per Diego hanno trepidato e, fino all'ultimo, sperato. Affetto e vicinanza che continuano a non mancare alla famiglia da quando, sabato sera, si è diffusa la notizia della morte. Un sorriso cordiale e gentile, definiscono così Diego i suoi amici su facebook. Pensiero condiviso dal sindaco Matteo Cappelletto che esprime il cordoglio di tutta la comunità. «La morte di Diego - dice - è una notizia che tutti abbiamo sperato di non dover sentire ma che dolorosamente è diventata realtà. Quando lo incontravo era una persona gentile e sempre sorridente A nome mio personale, dell'amministrazione comunale e di tutta la comunità alla famiglia esprimo vicinanza e cordoglio». In seguito ai provvedimenti anti Covid-19, la tumulazione della salma avverrà in cimitero a San Stino in forma strettamente privata.

Gianni Prataviera

