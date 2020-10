Luminarie in città? Quest'anno senza Confcommercio Udine. L'associazione di categoria, infatti, non si occuperà dell'illuminazione natalizia in centro, come faceva da 22 anni. Il motivo? L'ente fa sapere di non essere stato coinvolto dal Comune. Dal canto suo, Palazzo D'Aronco risponde di aver sempre invitato tutti alle riunioni sul tema e di aver pubblicato un bando aperto a tutti. Fatto sta che tra i dieci assegnatari dei contributi a sostegno delle iniziative dicembrine, l'associazione non c'è e questo significa che le vie del cuore cittadino che vorranno installare le luci dovranno pagarsele di tasca propria, in un anno particolarmente difficile a causa del Covid. In vista di un periodo, quello natalizio, molto importante per le attività, Confcommercio Udine, presieduta da Giuseppe Pavan, di solito si occupava di predisporre un progetto per le vie coinvolte, raccogliere le quote dei partecipanti, cercare i fornitori e seguire i bandi affinché le strade ottenessero i contributi per le installazioni perché l'accesso ai fondi è vincolato al fatto che, a presentare domanda, sia un'associazione riconosciuta: nel 2019, ad esempio, aveva coordinato le luci per 19 tra strade e vie del cuore udinese. Dieci i progetti finanziati dal Comune, con più di un'assenza.

