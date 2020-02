Niente da fare per l'Udinese alla Dacia Arena: ieri sera è finita 0-2, grazie a una doppietta del bomber nerazzurro Romelu Lukaku nella ripresa. I bianconeri di Luca Gotti resistono all'Inter fino al 64'. Poi Barella ispira il colosso belga, che controlla la sfera e di sinistro infila inesorabilmente Musso. Passano altri 7' e il portiere bianconero cerca di opporsi in uscita bassa al neoentrato Sanchez, l'ex di lusso della sfida tra bianconeri e lombardi, lanciato da un rimpallo sottorete. Il Nino cileno e il numero uno argentino vengono a contatto e per l'arbitro Di Bello non ci sono dubbi: è un fallo da rigore. Ancora Romelu Lukaku porta la palla sul dischetto e con il piatto mancino spiazza Musso, firmando il suo sedicesimo centro in campionato: 0-2 e partita ormai decisa. Così l'Inter di Antonio Conte sorpassa nuovamente la Lazio al secondo posto della classifica, continuando il suo inseguimento alla capolista Juventus, che ieri aveva battuto la Fiorentina grazie ai due rigori di Ronaldo che hanno causato l'ira del presidente Rocco Commisso. Prima dei gol interisti l'Udinese aveva ben imbrigliato i rivali, restando molto corta per un'ora e impostando una serie di veloci ripartenze. Due occasioni non vengono sfruttate nel finale da Lasagna.

