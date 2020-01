Luiss, università a cinque cerchi: i dipendenti comunali sui banchi

L'ACCORDO

BELLUNO Do ut des. Non sarà un comodato d'uso quello che legherà la Luiss al Comune di Belluno per i prossimi cinque anni, ma un vero e proprio contratto d'affitto. Sui generis, però, perché il prestigioso istituto non sborserà un euro per occupare le cinque sale all'interno di Palazzo Bembo. Sono questi i termini dell'accordo firmato ieri in sede di giunta dalla squadra di Massaro. In cambio la Luiss regalerà borse di studio e master ai dipendenti di Palazzo Rosso, per specializzare e innalzare ulteriormente la loro formazione. Considerando come un anno di studi all'interno della Business School costa 16 mila euro, il Comune può dirsi contento. E soddisfatto si dimostra, infatti, il primo cittadino.

L'ACCORDO

«La convenzione sottoscritta è per noi assolutamente conveniente commenta Massaro perché il Comune mette a disposizione locali altrimenti difficilmente impiegabili e, in cambio, ottiene non solo la prestigiosa presenza della Luiss a Belluno, già di per sé un grandissimo valore, ma anche la possibilità di avere percorsi custom personalizzati per i dipendenti comunali. In questo modo, si capisce, i conti si pareggiano». La convenzione è valida per i prossimi cinque anni, naturalmente rinnovabili. La scuola di alta formazione prenderà posto in quattro sale del piano terra e in un ampio salone del primo piano, dove verrà realizzata l'aula magna.

IL COMMENTO

Per il sindaco è un tassello che va ad aggiungersi alla sua idea di città porta delle Dolomiti, si, ma aperta alla pianura e all'Europa. L'arrivo in città della scuola di Confindustria fa schizzare Belluno nell'Olimpo delle città italiane in grado di offrire percorsi di specializzazione a manager. Sono solo altre due, infatti, le sedi della Luiss in Italia: Roma e Milano. «Per noi questo è un risultato molto importante spiega Massaro -. Nel 2012 una delle visioni della nostra maggioranza era quella di una città orientata ai giovani, allo sviluppo delle competenze e delle aspirazioni personali. Da allora a oggi sono stati fatti grandi progressi, in quanto a vivacità del tessuto cittadino e ad appeal turistico. Il merito di questo specifico progetto, naturalmente, va a Confindustria che ci ha fortemente creduto».

I CORSI

Il 28 gennaio si taglierà il nastro, poi i corsi partiranno tra marzo e settembre. I primi a iniziare saranno i percorsi executive destinati ai lavoratori e relativi a gestione delle risorse umane, digital marketing, analisi di bilancio, food and beverage, hotel management e project management. Questi saranno part time, solo il venerdì e il sabato, il loro costo oscillerà tra 6 e 7 mila euro e potranno essere acquistati anche a pezzi, ovvero singoli moduli. I master, a tempo pieno e dedicati agli studenti, partiranno invece tra settembre e ottobre. I settori saranno turismo e digital business, amministrazione e finanza, marketing management e food and wine. Il loro costo è di 16 mila euro l'anno.

Alessia Trentin

© RIPRODUZIONE RISERVATA