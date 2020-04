IL VIA UFFICIALE

BELLUNO Ora c'è una data. Anzi, due. perché prenderà il via il 16 e 17 aprile l'attività didattica dell'Hub Veneto delle Dolomiti di Luiss Business School: coerentemente con i recenti Decreti, i primi corsi si terranno in modalità integralmente digitale, grazie alla piattaforma Cisco Webex già utilizzata da Luiss sin dall'inizio del lockdown. I primi due corsi a partire saranno gli Executive Programme in Gestione delle Risorse Umane e Organizzazione e in Project Management. «Formare la classe dirigente del futuro è sempre stata la nostra missione e riteniamo che mai come ora la formazione svolga un ruolo fondamentale per capire come ridisegnare il futuro - ha detto Paolo Boccardelli, Direttore della Luiss Business School - Le imprese di Belluno, nonostante il momento difficile, stanno mostrando una grande resilienza e non si stanno tirando indietro di fronte alle sfide: ci attende un mercato del lavoro profondamente diverso».

L'ORGOGLIO

«A fine gennaio abbiamo inaugurato l'Hub delle Dolomiti con grande orgoglio e oggi con altrettanto orgoglio vogliamo iniziare questo percorso di crescita per le imprese e per il territorio. Questo virus è terribile, ma non ci piega. Noi andiamo avanti» ha aggiunto la presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, Lorraine Berton. «In attesa di occupare le aule e gli spazi del bellissimo palazzo Bembo e restituire alla città di Belluno un luogo vivo e dinamico, avviamo due percorsi virtuali, secondo gli standard tecnologici più elevati. Le nostre aziende prosegue vogliono formarsi e crescere, superando questa emergenza sanitaria ed economica nel migliore dei modi. Proprio a queste aziende, che hanno iscritto i loro collaboratori ai corsi executive nel pieno dell'emergenza sanitaria va il mio plauso e il mio ringraziamento: è un segnale di fiducia e di speranza per tutto il territorio. L'alta formazione, in questo momento storico, non solo aumenta le competenze, ma offre nuovi strumenti per affrontare il periodo cui andiamo incontro. Sarà una fase complicata, drammatica, inedita e la conoscenza è la base per guardare in faccia i cambiamenti, anche quelli più repentini. La sfida formativa, oggi più che mai, è epocale».

GLI ISCRITTI

Ai due corsi in partenza si sono iscritti rispettivamente 15 e 20 partecipanti, in rappresentanza di complessivamente 10 imprese del territorio. I programmi formativi si terranno in digitale nei weekend e, in base alla formula adottata, potranno avere dei momenti di networking in presenza una volta che le disposizioni governative lo consentiranno.

PROGRAMMI

Il programma in Project Management partirà il 16 aprile, prevede 19 incontri per un totale di 114 ore.Il corso in Gestione delle Risorse Umane e Organizzazione comincerà invece il 17 aprile, in agenda per gli studenti ci sono 13 incontri a weekend alterni. L'attività didattica proseguirà a maggio con l'avvio degli Executive Programme in Amministrazione, Finanza e Controllo e Marketing Management, con le specializzazioni in Marketing & Sales e Marketing & Social Media.

© RIPRODUZIONE RISERVATA