L'ISOLA D'ORO

VENEZIA Se Venezia soffre per la mancanza di turisti, ancor di più l'assenza si percepisce al Lido che, per l'ospitalità, ha sempre vissuto di riflesso alla città d'arte. Ma gli albergatori lidensi fanno un atto di coraggio e scommettono sulla stagione 2020. Con l'inizio di luglio quasi tutti gli hotel nell'isola saranno aperti.

LO SPORT E LE FAMIGLIE

Domani aprirà un altro storico hotel dell'isola il Villa Mabapa in riviera San Nicolò. E lo farà in questa fase, puntando sul calcio, sui ritiri sportivi, come avveniva ai tempi del Calcio Venezia nella massima serie. Toccherà quindi all'Empoli Calcio, che alloggerà al Mabapa prima della partita contro il Venezia, inaugurare la stagione. Pacchetti con promozioni speciali saranno dedicati alle famiglie, puntando su una clientela di prossimità interessata alla spiaggia. Oltre all'hotel ci sarà il ristorante per ospitare eventi esterni, aperti anche alla clientela locale e all'isola. E' toccato ad Antonio Vianello, titolare dell'hotel Villa Mabapa ma anche presidente della delegazione Lido dell'Associazione Veneziana Albergatori figura di riferimento per l'ospitalità lidense, tracciare un quadro della situazione e presentare le iniziative in programma per il mese di luglio.

GLI ALBERGATORI

«Voler aprire è un bel segnale di ottimismo per i nostri associati - racconta Vianello - è chiaro che manca la clientela. Stiamo facendo un esperimento. Per il mese di luglio realisticamente andrà bene se la percentuale di occupazione delle nostre strutture raggiungerà il 30 per cento. Al momento apriremo, ma senza prenotazioni. L'importante già sarebbe non dover chiudere di nuovo, a fronte di pochissime prenotazioni. Ma andremo avanti per passi, Confidiamo molto sulla Festa del Redentore che, anche dal punto di vista mediatico, dia l'assist per presentare una città aperta, viva e in ripresa. Potrebbe essere un momento di svolta che faccia crescere le prenotazioni per agosto».

EVENTI E PROMOZIONI

Redentore, Ferragosto e Mostra del cinema per il Lido: questi i tre snodi fondamentali per la stagione in corso. «Le immagini di Venezia al Redentore faranno il giro del mondo - continua Vianello - e ci auguriamo che questo possa essere un traino per la stagione. Non bastano 2 o 3 giorni di sole per dire che la stagione sia ripartita. Al Lido è pieno di gente: ma per la quasi totalità si tratta di residenti della terraferma, o località vicine, che vengono in bicicletta e vanno a mangiare un panino al chiosco e poi, a sera, tornano a casa. Non è certo questo il turismo che possa riempire gli alberghi. Siamo molto preoccupati, ma vogliamo essere ottimisti e lanciare un segnale di ottimismo. I nostri ospiti che arriveranno qui troveranno un Lido aperto, fruibile e pienamente godibile, Covid free, con le sue spiagge in funzione. E le tariffe saranno molto buone».

Baluardo della stagione, come al solito, la 77. Mostra del cinema dal 2 al 12 settembre, unico grande evento rimasto per l'isola. «Senza la Biennale Cinema - chiude Antonio Vianello - quasi tutti gli hotel del Lido sarebbero rimasti chiusi. Nel caso del festival, le prenotazioni ci sono e c'è grande interesse.Dobbiamo ringraziare la Biennale che continua a credere, con fatti concreti, sul rilancio del Lido. Ma attendiamo di capire come sarà strutturata la Mostra di quest'anno prima di definire il dettaglio. Per il Lido questi 10 giorni sono di altissima stagione».

Lorenzo Mayer

