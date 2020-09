Luca Zaia*

Il Presidente Amos Luzzatto è stato un medico, un grande intellettuale, un uomo di dialogo e ha vissuto, per molti aspetti, una vita esemplare. La sua scomparsa è una grave perdita. Per me, per tutti. Come Presidente della comunità ebraica veneziana e dell'Unione delle Comunità italiane è stato, per anni, un punto di riferimento non solo per Venezia ed il Veneto, ma per tutta l'Italia. Dai suoi numerosi scritti possiamo trarre alcuni insegnamenti preziosi di cui tutti dovremmo fare tesoro. In primis la differenza tra assimilazione ed integrazione. Quindi tra l'omologazione sociale, al prezzo di una perdita di identità, e la vera integrazione, intesa come accettazione dell'altro e riconoscimento del valore positivo della diversità.

Luzzatto ci ha insegnato che è un valore il preservare la propria identità, anche di minoranza, in una società democratica ed aperta. In secondo luogo ci ha ammonito che, al di fuori della nostra comunità, siamo tutti minoranza.

Questo valeva per lui soprattutto in Europa, un Continente con una lunga storia di conflitti identitari di cui il popolo ebraico ha pagato molte volte il prezzo.

