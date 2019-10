CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Luca Ricolfi Sono stati in molti, soprattutto a destra, ad affermare che il governo giallo-rosso è il governo più di sinistra che l'Italia abbia mai avuto. Questo giudizio non è privo di una sua plausibilità, se riflettiamo sul fatto che, oltre al Pd, nel governo sono presenti l'estrema sinistra di Leu e il Movimento Cinque Stelle, che alcuni vedono come una sinistra più pura, più radicale, meno compromessa con il potere.In effetti ci sono temi su cui Leu e il Movimento Cinque Stelle hanno posizioni più radicali (più di sinistra?) del...