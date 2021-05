Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Luca RicolfiResto dell'idea che, nella recente gestione della pandemia, l'errore capitale sia stato tenerci a bagnomaria per 6 mesi (4 in conto al governo giallo-rosso, 2 in quello Draghi), con danni enormi all'economia e pochissimi benefici per la salute. E resto pure dell'idea che iniziare una vaccinazione di massa senza prima aver ridotto drasticamente la circolazione del virus sia stato un azzardo, nonché un errore non scusabile, posto...