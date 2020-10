Luca Ricolfi



Quando, un paio di mesi fa, uscirono le prime stime Istat sul numero di contagiati ne rimasi molto stupito. Secondo l'indagine, condotta fra la fine di maggio e parte del mese di luglio, le persone in cui erano stati rilevati anticorpi (persone con esito IgG positivo) erano solo un milione e mezzo, pari al 2,5% della popolazione. Questi numeri sono stati quasi sempre interpretati come stime del numero di persone «venute a contatto con il virus» fino a quel momento, ovvero come valutazioni della «reale diffusione dell'infezione».

Il mio stupore poggiava su tre elementi. Il primo è che, fin dai mesi della massima espansione dell'epidemia, autorevoli studiosi avevano congetturato cifre molto più alte, per lo più comprese fra 4 e 10 milioni di contagiati. Il secondo elemento fonte di perplessità è che, nei casi in cui erano state effettuate indagini di sieroprevalenza su popolazioni ordinarie (senza un cluster di contagi in atto), le percentuali emerse erano risultate sistematicamente più alte, talora molto più alte, del 2,5% stimato dall'indagine Istat.

Ma la mia maggiore fonte di perplessità derivava da una conseguenza logica della stima Istat: nel periodo dell'indagine i morti Covid ufficiali erano 35 mila, e quelli effettivi erano almeno 60 mila (come si sa molte morti per Covid sono sfuggite alle statistiche ufficiali). (...)

