Luca Ricolfi Non so se sia vero che nella predisposizone del decreto dignità abbia avuto un ruolo significativo la Cgil. Certo l'ipotesi non è inverosimile, vista l'impostazione del decreto nella parte che riguarda il mercato del lavoro. Non entro qui nei dettagli (lo ha già fatto ottimamente ieri Oscar Giannino su questo giornale), se non per ricordare che il decreto rende la vita più dura alle imprese sia sotto il profilo dei costi sia sotto quello della flessibilità. E infatti il governo è stato sommerso dalle proteste delle...