Mi ha molto colpito e fatto riflettere la recente e sconsolata riflessione di Emanuele Macaluso, una delle figure più rappresentative (e più nobili) della corrente riformista del Pci-Pds-Ds-Pd. L'anziano ex dirigente comunista lamentava l'imperscrutabilità della linea del Pd sulle questioni cruciali del Paese, a partire da quella dei migranti.

Per una volta, io che da molti anni sono estremamente critico su quel partito, vorrei provare a dirigere l'attenzione altrove. O meglio: anche altrove, e innanzitutto verso quanti, come me, si collocano nell'area che, per brevità, chiamerò liberal-riformista. E vengo subito al punto: vogliamo renderci conto che abbiamo fallito? Vogliamo dircelo, una buona volta, che la cultura liberal-riformista, che era egemone in Italia negli anni '90, si è completamente auto-prosciugata?

Vorrei ricordarlo, perché forse non tutti ne abbiamo memoria: negli anni 90 la diagnosi di fondo sui mali dell'Italia e sulle riforme necessarie per raddrizzare il Paese era, al di là delle sfumature e della propaganda, sostanzialmente condivisa dai riformisti di entrambi gli schieramenti. Erano i tempi del rapporto Onofri sulla spesa sociale, con la sua analisi spietata delle distorsioni del nostro welfare.

Erano i tempi della riforma Dini del sistema pensionistico. Erano i tempi in cui, per riprendere il titolo di un libro (...)

