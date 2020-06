Luca Ricolfi

Mi continua a sorprendere, dall'inizio dell'epidemia, l'atteggiamento che l'Italia ha avuto, e continua ad avere, verso gli altri Paesi. Un atteggiamento che mi colpisce non tanto per le autorassicurazioni e autocelebrazioni dei politici (abbiamo fatto tutto benissimo), cui del resto siamo abituati, ma per la nostra scarsa volontà di confrontarci davvero con gli altri Paesi.

Ascoltiamo ogni sera con trepidazione le cifre nazionali dell'epidemia fornite dalla Protezione Civile, sbirciamo qualche volta le situazioni locali, specie il dramma della Lombardia, ma di quel che accade all'estero sembra importarci poco. O meglio: quel che sembra interessare dell'epidemia negli altri Paesi è solo ciò che possiamo usare per alimentare le nostre controversie, ora a sostegno della linea dura (lockdown, tamponi di massa) ora a sostegno della linea morbida (ripartenza, riapertura).

E invece varrebbe la pena guardare all'estero per meglio capire che cosa è successo qui da noi, e magari trarre giovamento dall'esperienza altrui. Ora che l'epidemia è in una fase molto avanzata, e quasi ovunque è in regresso, possiamo individuare alcuni punti fermi, e porre qualche interrogativo. Il primo punto fermo è che, fra i Paesi avanzati (che sono una trentina) tre hanno subito una catastrofe sanitaria peggiore di quella italiana.

Segue a pagina 23

© RIPRODUZIONE RISERVATA