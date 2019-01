CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Luca RicolfiLa gestione del caso Battisti, con tanto di video che umilia il detenuto e mette a rischio l'incolumità degli agenti che lo hanno catturato, non ha nessuna giustificazione. E' pura spazzatura politica, un gesto che squalifica chi lo ha compiuto e avvilisce chi ancora crede in cose come lo Stato di diritto, il senso delle istituzioni, il valore della sobrietà e della misura. Aggiungo che trovo incredibile che, sui media, già si parli di benefici e sconti di pena, come se una latitanza di 37 anni non fosse già, di per sé, uno...