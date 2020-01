Luca Ricolfi

È vero che la politica italiana assorbe tutto, anche i colpi di teatro più pirotecnici, e tuttavia non riesco a non farmi la domanda: l'espulsione del senatore Gian Luigi Paragone decretata pochi giorni fa dai probiviri dei Cinque Stelle sarà ricordata, fra qualche anno, come il gesto fatale che fece implodere (o esplodere?) la Supernova grillina? E magari pure come l'errore più grande commesso da Di Maio da quando è in politica?

Questo genere di domande non me le sono poste quando le agenzie hanno battuto la notizia dell'espulsione di Paragone, un fatto in sé poco significativo, e più che prevedibile da quando i Cinque Stelle hanno messo ben in chiaro di essere un partito genuinamente stalinista (nessun partito ha un ritmo di espulsioni più elevato: un parlamentare ogni due mesi, all'incirca).

No, la domanda mi è sorta pochi istanti dopo, quando le agenzie hanno battuto un'altra notizia, la vera notizia: e cioè che Alessandro Di Battista, il più carismatico dei discepoli di Grillo, il Dibba che ha passato buona parte della sua vita adulta scorrazzando da un Paese del Terzo mondo all'altro, il Dibba della campagna elettorale in motocicletta, il Dibba che alle Politiche del 2018 aveva avuto la saggezza (o l'astuzia) di non candidarsi, ebbene il Dibba dava il suo pieno sostegno a Paragone.

