Luca RicolfiCredo che, sulla questione della riforma del MES (Meccanismo Europeo di Stabilità), sia essenziale tenere distinte tre domande.Domanda 1: è pericoloso per l'Italia? O meglio: l'Italia, con il nuovo MES, corre più o meno rischi che con il vecchio?Ebbene, qui la mia riposta è netta. Prima di leggere il testo non ero eccessivamente preoccupato, dopo averlo letto attentamente lo sono moltissimo. Il trattato è pericoloso per l'Italia, e aumenta il rischio di una crisi finanziaria che ci costringa a una pesante ristrutturazione del...