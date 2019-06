CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Luca RicolfiCon i ballottaggi di ieri, finalmente, dovremmo almeno per qualche mese lasciarci alle spalle i battibecchi fra comari che ci hanno deliziato negli ultimi mesi. Da oggi sentiremo ancora litigare i nostri governanti, ma le questioni su cui si accapiglieranno fra loro e con le opposizioni saranno, inevitabilmente, ben più cruciali di quelle su cui si sono esercitati fin qui. Al centro di tutto, la prossima legge di bilancio e il nostro modo di stare in Europa (ammesso che in Europa si resti, e che una sciagurata concatenazione di...