Luca Ricolfi Che quello che ha giurato venerdì sia un governo di destra, anzi il governo più di destra che l'Italia abbia mai avuto dalla fine della seconda guerra mondiale, è un'opinione espressa da diversi osservatori. In questo giudizio non fa che riemergere, ancora una volta, un classico vizio del linguaggio democratico, che da sempre considera sinonime, e dunque intercambiabili, tre parole: brutto, fascista, di destra. Sfortunatamente un simile uso del linguaggio, (forse) efficace come strumento di propaganda, è invece ben poco utile...