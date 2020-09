Luca Ricolfi

Capisco che sentirsi seduti sopra una montagna di euro sia inebriante. E' la sensazione che doveva provare lo zio Paperone quando si tuffava fra le monete del suo deposito. E dev'essere la sensazione che provano i nostri governanti quando parlano dei 209 miliardi in arrivo dall'Europa.

Ci sono due importanti differenze, tuttavia. I soldi che arriveranno in Italia non saranno dollari, bensì euro. Ma soprattutto: lo zio Paperone sedeva su soldi propri, perché li aveva guadagnati. Invece i nostri governanti si accingono a sedersi su soldi altrui, che dovranno essere restituiti.

Qualcuno potrebbe obiettare: una parte dei soldi che attendiamo dall'Europa, più di 80 miliardi, sono a fondo perduto. Ma è un'illusione. Chi ha provato a fare i conti, come l'Ufficio Parlamentare di Bilancio, avverte che, dal momento che l'Italia è contributore netto al bilancio europeo, il beneficio effettivo per il nostro paese potrebbe aggirarsi sui 46 miliardi. Che sono meno della metà del nuovo debito che il Governo ha contratto con i tre scostamenti di bilancio approvati durante il primo semestre, e circa un terzo dell'incremento del debito pubblico intervenuto in appena 5 mesi, da febbraio a luglio di quest'anno.

In poche parole: i soldi veri (diversi dai prestiti) che prima o poi arriveranno dall'Europa non bastano nemmeno a ripianare (...)

Segue a pagina 27

© RIPRODUZIONE RISERVATA