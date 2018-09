CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Luca Ricolfi 15 settembre 2008, esattamente 10 anni fa. Fu allora che, dopo un anno difficile, in cui la crisi americana dei mutui subprime aveva interrotto un lungo periodo di crescita, l'economia mondiale ricevette il colpo di grazia. A infliggere quel colpo fu il fallimento di Lehmann Brothers, una banca d'affari americana che, a differenza di altre società, venne lasciata fallire dal governo Usa e dalla Federal Reserve.Anche se, allora, vi fu chi salutò il fallimento di Lehman Brothers come una buona giornata per il capitalismo, col...