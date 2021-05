Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL SUPPORTERFELTRE «Per la serie C è necessaria una fusione». Se si parla di grande calcio il tifo feltrino si sistema in prima linea e mette anche da parte i sempre vivi sentimenti campanilistici, fedeli compagni della storica rivalità con le due rivali, ovviamente la più accesa rimane quello con il Belluno. La possibile unione fra Union Feltre, San Giorgio Sedico e Belluno fa parlare e non poco, ma nonostante la lunga storia di...