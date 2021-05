Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Luca DiotalleviImmaginiamo di entrare da non credenti in una chiesa durante una messa. Capita a molti per qualche battesimo, matrimonio o funerale al quale non si possa mancare. Cosa si vede? Chiediamocelo prescindendo da quello che crediamo, ricordiamo o sappiamo dai libri.Vediamo un certo numero di corpi umani, non troppo vicini né troppo lontani gli uni dagli altri. Parlano, a volte uno solo o pochi altre volte tutti insieme, a volte a...