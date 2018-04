CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Luca Coletto, assessore regionale alla Sanità, come siamo messi in Veneto sul fronte delle vaccinazioni a scuola?«Io sono fermo all'ultima circolare arrivata da Roma e a quello che ha detto il ministro alla Salute Beatrice Lorenzin. E cioè che indietro non si torna».Quindi cosa devono aspettarsi le famiglie?«In base a quel che ha disposto il ministro Lorenzin, le famiglie che non hanno vaccinato i loro figli devono aspettarsi di non poterli più portare a scuola - al nido o alla materna - a partire dal prossimo 2 maggio. Io non sono...