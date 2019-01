CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Luca ama conoscere ed esplorare il mondo e tutto quello che ci sta dentro. Ma non dimentica mai la sua famiglia e, soprattutto, i suoi fratelli. Sono giorni di grande preoccupazione e angoscia per tutti noi». Con il cellulare sempre in tasca, Nunzio Tacchetto, ex sindaco di Vigonza e ora presidente del consiglio comunale, anche se sono giorni di ferie per le festività natalizie si tiene occupato con qualche lavoro nei campi. Un modo per scaricare la tensione. Con lui c'è anche Marta, una delle due figlie, che lo aiuta. Ma è il loro...