Lo scontrino elettronico, quello che ti permette di accedere alla lotteria nazionale? Per ora quasi soltanto un sogno. Nel nostro territorio, infatti, appena il 30 per cento dei registratori di cassa è stato aggiornato e reso, quindi, telematico. Impossibile, pertanto, un adeguamento di tutti gli apparecchi entro la fine dell'anno, come previsto dalla normativa. Per questo a poco più di dieci giorni dall'avvio della lotteria degli scontrini, il presidente della Cgia di Mestre, Roberto Bottan, lancia un appello: «È assolutamente necessaria una proroga a livello nazionale sull'avvio della lotteria degli scontrini che, ricordiamo, è prevista per il prossimo 1° gennaio. Un ritardo che certamente non è imputabile agli artigiani o ai commercianti, visto che il mercato, anche a causa della pandemia, non è stato in grado di fornire l'aggiornamento degli apparecchi per una così amplia platea di soggetti», spiega Bottan. Si tratterebbe di un buco nell'organizzazione dei fornitori dei software dovuto alla pandemia. Secondo la Cgia il problema sarebbe anche un altro, quello della concorrenza tra operatori economici: «Una proroga, anche di pochi mesi prosegue Bottan - consentirebbe una partenza uniforme su tutto il territorio nazionale ed eviterebbe una distorsione della concorrenza tra chi può garantire la partecipazione alla lotteria e chi non può farlo, con inevitabile pregiudizio soprattutto per le attività commerciali di piccole dimensioni». Per parteciparvi basta acquistare beni o servizi in un esercizio commerciale o artigianale. Ad ogni acquirente spetterà un biglietto virtuale per ogni euro speso fino a un massimo di 1000 biglietti virtuali per acquisti di importo pari o superiore a 1000 euro. In palio vi sono sette premi di 5.000 euro ciascuno ogni settimana, tre premi da 30.000 euro ogni mese, un premio di un milione ogni anno. Ma i negozianti hanno l'obbligo di registrare e di trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati relativi a ogni vendita e per farlo, devono usare strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati. Serve, insomma, il registratore telematico, che però a Venezia meno di un commerciante su tre è in grado di attivare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA