Lotta di 6 ore: l'edicola rispunta tra gli applausi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'OPERAZIONEVENEZIA Non sembri eccessivo parlare di lotta tra uomo e natura nel recupero dell'edicola alla Zattere. Perchè se per far volare la struttura nel canale della Giudecca il 12 novembre, con un'alta marea e vento da record, sono bastati pochi minuti, ieri i Vigili del fuoco hanno dovuto lavorare, con una temperatura severa, quasi per l'intera giornata. Un intervento difficile, reso ancora più complesso dal danneggiamento e dal peso dell'edicola in acciaio verde. Un'azione eroica.L'INTERVENTOLe operazioni sono iniziate poco dopo le 9...