Lotta allo spaccio in centro città: la polizia denuncia due giovani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

DROGABELLUNO Non retrocede l'allarme droga in provincia. L'attività della polizia è costante e le denunce, sono tante. Gli ultimi due episodi risalgono alla scorsa settimana. LO SPACCIOVenerdì pomeriggio un cittadino straniero, A.G., è stato fermato e denunciato per detenzione di droga ai fini dello spaccio. Identificato in stazione a Belluno, l'uomo ha subito suscitato sospetto il suo atteggiamento impacciato e il tentativo, apparso evidente, di evitare in tutti i modi il controllo; alla richiesta degli agenti di esibire i documenti. il...