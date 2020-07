POLIZIA COMUNALE

PORDENONE Più agenti per la polizia locale e un'unità cinofila che dovrebbe entrare, entro il prossimo anno, a far parte del corpo. Dopo l'ufficialità che l'immobile che ospitava l'ex Provveditorato agli studi diventerà la nuova sede della polizia di Pordenone-Cordenons, l'assessore Emanuele Loperdifo ha elencato due novità. Entrambe dovrebbe concretizzarsi entro il prossimo anno.

LE NOVITÀ

Nel corpo entreranno a far parte quattro nuovi agenti: «Con il comandante Massimo Olivotto afferma Loperdifo stiamo predisponendo il bando per la mobilità. L'obiettivo è quello di avere una polizia locale non sottodimensionata nei numeri e, soprattutto, sempre più tra la gente. Per questo abbiamo deciso di implementare l'organico e di dotarlo della tecnologia necessaria per renderlo ancora più professionale». Una squadra sempre più professionale ma anche sempre più giovane. «L'età degli agenti sostiene l'assessore è nettamente inferiore rispetto a quella ereditata dalla precedente amministrazione». Nei piani dell'amministrazione Ciriani, inoltre, c'è anche la volontà di dotare la polizia locale di un'unità cinofila. Così da contrastare il fenomeno dello spaccio di droga. Si tratta di una novità assoluta non solo per Pordenone ma per l'intera Destra Tagliamento. «I soldi per questa iniziativa spiega Loperfido sono stati già stanziati dalla Regione e consentiranno, dal 2021, di avere del personale specializzato nella lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti. Ai conduttori verranno assegnati dei cani anti-droga». Scopo dell'iniziativa, quindi, è migliorare la lotta allo spaccio. Dal momento che i pusher utilizzano tecniche sempre più sofisticate per nascondere le sostanze stupefacenti, l'utilizzo di cani permetterà di aiutare la polizia locale nel suo lavoro.

LOTTA ALLO SPACCIO

Recentemente gli agenti, dietro a una specifica segnalazione, erano stati chiamati a intervenire in una palazzina in piazzetta dei Domenicani. Era arrivata una soffiata che all'interno del condominio c'erano movimenti strani, che stava circolando della droga. Nell'intervenire, i vigili erano stati supportati dai carabinieri e dall'unità cinofila dell'Arma di Torreglia (Padova). «Alla fine sostiene Loperfido si è trattato di un falso allarme. Questo significa, però, che è alta l'attenzione dei cittadini nei confronti del fenomeno dello spaccio». Quella della vendita di sostanze stupefacenti è una delle piaghe che sta interessando maggiormente Pordenone. Laddove c'è degrado c'è sicuramente anche giro di droga: i due fenomeni sono spesso correlati tra loro. Nelle mappa del rischio, ancora redatta da Stefano Rossi, già comandante della polizia locale, le aree più a rischio, dove si vende e si consuma droga, sono Piazzale Ellero, il Bronx, l'autostazione di via Oberdan, l'area della Comina, quella del Centro studi e, soprattutto in orario serale - notturno, il parcheggio Marcolin. Per rendere la città più tranquilla torneranno in azione anche gli steward. Sul piatto ci sono 120mila euro. Soldi garantiti dalla Regione, alla quale il progetto lanciato dall'amministrazione Ciriani è piaciuto e che la giunta Fedriga ha deciso di accollarsi i costi dell'operazione. «Agli steward spiega Loperfido viene riconosciuto un compenso adeguato, rispettoso dei contratti in essere. È giusto così: contiamo su personale qualificato, che sa come intervenire in caso di emergenza e, soprattutto, come interagire con i cittadini». Controlleranno soprattutto il centro, i parchi, i parcheggi in struttura e le aree più isolate che, soprattutto di sera, possono diventare ritrovo per sbandati e malintenzionati.

Alberto Comisso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA