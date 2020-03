Il Gruppo De' Longhi dona 3 milioni di euro per le iniziative di lotta contro il Covid-19. Di questo importo, 2 milioni di euro andranno a favore della Regione Veneto, a sostegno di tutte le sue attività e strutture impegnate in prima linea nella lotta al coronavirus, e 1 milione di euro a favore dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. «È un contributo di solidarietà che riteniamo doveroso commenta il Presidente Giuseppe De' Longhi - per un territorio a cui questa società e la mia famiglia si sentono intimamente legati ed il segno di una presenza tangibile, per quello che ci compete come azienda, in questo momento di estrema necessità». Tra i primi a mobilitarsi, tra i più importanti imprenditori della Marca, era stato il gruppo Benetton che attraverso la sua holding Edizione aveva donato a sua volta 3 milioni agli ospedali Ca' Foncello di Treviso, Luigi Sacco di Milano, Lazzaro Spallanzani e il policlinico Agostino Gemelli di Roma. La società catanese Sifi, riconducibile a 21 Invest, con al vertice Alessandro Benetton, ha donano prodotti per l'idratazione degli occhi agli ospedali più colpiti dall'emergenza. Il sindacato Fnp del Veneto ha donato ieri 27mila euro alle terapie intensive. Sono solo alcune delle decine di iniziative che si stanno moltiplicando in tutto il territorio per raccogliere fondi, fornire aiuto o donazioni di cibo e vettovaglie per infermieri o medici che sono impegnati in questi giorni in prima linea.

Nicola Cendron

