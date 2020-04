LA DENUNCIA

VENEZIA C'è preoccupazione per lo stato della sanità veneziana. A chiedere lumi sull'attuale situazione di hospice, case di riposo, ospedali di comunità, reparti di terapia riabilitativa e carceri è il Movimento per la difesa della sanità pubblica veneziana. «La lotta al contagio va fatta sul territorio. Solo così si ottiene prevenzione», esordisce uno degli esponenti del gruppo, Salvatore Lihard. E la maggiore paura riguarda il rischio: «Un focolaio all'interno di queste strutture può essere una bomba sociale. Le case di riposo nell'Ulss 3 sono 27, per 3.535 ospiti e 3.644 operatori diretti, mentre nell'Ulss 4 ci sono 12 case di riposo per 1.284 ospiti e 1.194 operatori. Oltre a questo, sappiamo che, da dati aggiornati a prima di Pasqua, per l'Ulss 3 gli operatori che hanno fatto uno screening diagnostico sono 1.276, con 80 positivi. Nell'Ulss 4 789 hanno effettuato lo screening e i positivi sono stati 24». Oltre a questo, c'è il tema dalle scarse dotazioni di sicurezza.

«Il rischio - interviene Piero Rigamonti, altro membro del gruppo - è che si arrivi a chiudere gli ambulatori dei medici di famiglia. Chiediamo che vengano forniti tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per questi eroi che mandiamo in guerra senza strumenti di difesa». E Rigamonti prosegue: «Non è possibile accettare che ad oggi non si sia in grado di tutelare i lavoratori del settore. Per le persone che si trovano nelle case di riposo alcuni soci hanno regalato quattro tablet a quelle isolate, ma ancora oggi continua il bollettino dei contagi nelle case di riposo. Anche San Lorenzo ha otto contagi, 4 familiari e 4 tra il personale. Si deve capire come sia potuto accadere questo, in che modo abbia influenzato il ritardo nei tamponi e test, oltre a materiali di tutela. Abbiamo deciso di chiedere informazioni».

E tra i destinatari delle varie Pec inviate c'è anche il presidente della Conferenza dei sindaci dell'Ulss 3 Andrea Martellato (sindaco di Fiesso d'Artico), dal quale gli attivisti fanno sapere non esser giunta alcuna risposta dal 27 marzo scorso: «Ancora una volta prevale la logica non disturbare il manovratore. Una strana coincidenza vede nella Casa di riposo di Fiesso la più alta incidenza di contagio del territorio dell'Ulss 3». Infine, il medico in quiescenza Luciano Lamarca spiega: «Siamo pochi a causa delle scellerate scelte degli ultimi governi, falcidiando ospedali e medici. Io sono in pensione e non ancora sostituito. Neolaureati e specializzandi sono un disastro annunciato, tappare buchi alla meno peggio non è criterio di qualità».

Tomaso Borzomì

