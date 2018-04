Losappio incontra Fiera e Selvana

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il Movimento 5 Stelle ieri ha scelto la zona Ovest della città per lanciare le proposte sue e del candidato sindaco Domenico Losappio. Due gazebo sono stati allestiti in mattinata a Fiera, in piazza Donatori del Sangue, e a Selvana, vicino alla chiesa. A Fiera si è presentato anche il senatore trevigiano Gianni Girotto, appena confermato in Parlamento. Losappio e Girotto hanno incentrato i loro discorsi sulla storia di Elisabetta, una settantenne che, hanno detto, avrebbe bisogno del reddito di cittadinanza dopo che si è improvvisamente...