Ospite del salotto pomeridiano de La Vita in diretta su Raiuno per parlare del turismo in montagna ai tempi del coronavirus, Lorraine Berton, presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, ha lanciato un messaggio forte e chiaro alle Istituzioni. «Servono contributi a fondo perduto per i nostri imprenditori. Fare turismo in montagna, così come fare impresa in genere, qui è più difficile che altrove. Il nostro è un sistema fragile e ancora provato da Vaia» ha spiegato la presidente parlando con la conduttrice della trasmissione, Lorella Cuccarini.

Ma Berton, nel corso del suo intervento, si è anche soffermata sulle potenzialità della montagna, sulla bellezza delle Dolomiti e sulla sicurezza che può garantire il turismo montano anche alla luce delle misure di distanziamento destinate a restare in vigore: «Da qui si riparte, ma c'è la necessità di un piano straordinario per l'economia, strumenti di supporto concreti, semplificazione massima. Solo così i nostri imprenditori riusciranno a programmare la stagione estiva». Un concetto caro a Berton quello della semplificazione della burocrazia, più volte indicato come unico veicolo per far uscire la montagna dalle difficoltà.

«Il turismo montano - ha spiegato - ha un alto valore aggiunto. Noi siamo pronti a ripartire, ma le Istituzioni, a tutti i livelli, non ci devono lasciare soli. Il danno che abbiamo subito non è solo economico ma anche morale soprattutto dopo la devastazione di Vaia», ha detto chiaramente Berton, collegata via Skype da Belluno, nel corso del salotto televisivo della rete ammiraglia della Rai.

«Fare impresa da noi è più difficile, questo è un dato di cui la nostra politica deve tenere conto», l'appello conclusivo lanciato in diretta nazionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA