Lorraine Berton fa il pieno di voti: da ieri è presidente di Confindustria

LA PROCLAMAZIONEBELLUNO Comincia l'era di Lorraine Berton. L'assemblea di Confindustria Belluno Dolomiti, andata in scena ieri sera, non ha avuto alcun dubbio. Praticamente tutti hanno dato il loro voto alla proprietaria dell'occhialeria Arlecchino srl nonché ex presidente di Sipao (la sezione industriali produttori articoli ottici). Del resto, Berton era candidata unica, espressione dell'unione e del clima di rinnovata unità d'intenti che si respira nell'associazione industriali. Quindi, c'erano ben poche interpretazioni possibili alla...